الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تعليم النواب» تستعرض توصياتها بشأن زيارة مؤسسات كفرالشيخ والبحيرة اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء لاستعراض توصيات اللجنة عن زيارة المؤسسات التعليمية بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

أما على صعيد اللجنة الدينية والأوقاف، خلال اجتماعها اليوم، فتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد عيسوي النحال، بشأن إحلال وتجديد بعض المساجد التابعة لمديرية أوقاف البحيرة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حلمى الشيشينى، بشأن احتياج كثير من المساجد للفرش والإحلال والتجديد بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.

وتشهد جلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالى أيمن عاشور.

وتشهد الجلسة العامة 141 أداة رقابية منها مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وكان قد رفع أمس الإثنين رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وشهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

الجامعات والمعاهد الجامعات الحكومية الجلسة العامة لمجلس النواب الحوكمة الاقتصادية الشاملة الدكتور حنفي جبالي العمد والمشايخ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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