فنلندا الدولة الأسعد في العالم للسنة السادسة على التوالي

يواصل الفنلنديون عيش حياتهم بشكل أفضل، فمرة أخرى تم تصنيف فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم وفقًا لتقرير السعادة العالمي السنوي، إنها السنة السادسة التي يفوزون فيها بالجائزة المرموقة وسجلوا درجات عالية في العوامل التي يستخدمها التقرير لقياس السعادة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي ومتوسط ​​العمر المتوقع الصحي، والحرية، والكرم، وانخفاض الفساد.

جيرانها من بلدان الشمال الأوروبي في وضع جيد أيضًا حيث احتلت كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج المراكز العشرة الأولى، وتقدمت إسرائيل بخمس مراتب عن تصنيف العام الماضي وجاءت في المركز الرابع.

◘ أسعد دول العالم 2023

فنلندا

الدنمارك

أيسلندا

إسرائيل

هولندا

السويد

النرويج

سويسرا

لوكسمبورج

نيوزيلندا

النمسا

أستراليا

كندا

أيرلندا

الولايات المتحدة

ألمانيا

بلجيكا

الجمهورية التشيكية

المملكة المتحدة

ليتوانيا

والخبر السار بالنسبة للبريطانيين هو أن المملكة المتحدة على الأقل تحتل المرتبة العشرين ، كما صعدت ليتوانيا الشرقية الأوروبية تدريجياً في المراتب حيث احتلت المرتبة 20 هذا العام، وفي الوقت نفسه تراجعت فرنسا عن المراكز الأولى حيث احتلت المرتبة 21.

في الطرف الآخر من المقياس تحتل أفغانستان التي مزقتها الحرب المرتبة الأدنى في المرتبة 137 مع لبنان في المرتبة 136.

إذا كنت حريصًا على نقل بعض السعادة الفنلندية ، فالأخبار السارة هي أنهم لا يحرسون أسرارهم، وفقًا لهم فإن الفنلنديين سعداء للغاية بسبب ارتباطهم العميق بالطبيعة، مما يؤدي إلى أسلوب حياة بسيط والتزام بالاستدامة وحب الطعام الموسمي والمحلي.

يتحدث كثير من الناس في فنلندا اللغة الإنجليزية وكذلك السويدية، وكلا اللغتين الفنلندية والسويدية هما لغتان رسميتان يتم تدريسهما في المدارس، حيث أن فنلندا رسميًا بلد ثنائي اللغة، كما أنه بمجرد وصولك إلى المناطق الريفية في البلاد، تصبح الجريمة شبه معدومة، فقد تم تصنيف فنلندا على أنها أكثر الدول أمانًا في العالم وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.