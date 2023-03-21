الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بسرقة السيارات في القاهرة: «باختار العربيات المهملة وافتحها بمفتاح مصطنع»

متهم بسرقة السيارات
متهم بسرقة السيارات

كشف مصدر أمني أن المتهم بسرقة السيارات في القاهرة ، اعترف أثناء مناقشته أنه يستخدم أسلوب المفتاح المصطنع في سرقة السيارات، مستهدفا التي يظهر عليها أنها مركونة في الشوارع منذ فترة.

وذكر أنه قرر سرقة سيارة نقل كانت مركونة بالشارع أمام عقار، حيث انتهز خلو الشارع من المارة، واستخدم مفتاح مصطنع في سرقتها.

و أرشد المتهم عن السيارة، وتم ضبطها بمنطقة المرج  كما اعترف بسرقة سيارة أخرى أرشد عنها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بسرقة سيارة نقل بمنطقة عين شمس، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المرج، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب واقعة سرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيق أسلوب المفتاح أسلوب المفتاح المصطنع التنازل اعترافات المتهم

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