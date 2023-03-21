متهم بسرقة السيارات في القاهرة: «باختار العربيات المهملة وافتحها بمفتاح مصطنع»

كشف مصدر أمني أن المتهم بسرقة السيارات في القاهرة ، اعترف أثناء مناقشته أنه يستخدم أسلوب المفتاح المصطنع في سرقة السيارات، مستهدفا التي يظهر عليها أنها مركونة في الشوارع منذ فترة.

وذكر أنه قرر سرقة سيارة نقل كانت مركونة بالشارع أمام عقار، حيث انتهز خلو الشارع من المارة، واستخدم مفتاح مصطنع في سرقتها.

و أرشد المتهم عن السيارة، وتم ضبطها بمنطقة المرج كما اعترف بسرقة سيارة أخرى أرشد عنها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بسرقة سيارة نقل بمنطقة عين شمس، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المرج، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب واقعة سرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.