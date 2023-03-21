السفيرة نائلة جبر: المرأة المصرية نجحت فى كل نواحى الحياة

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم في احتفالية يوم الأم المصرية.

وأضافت السفيرة نائلة جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "أن تكريمها كان مفاجأة غير متوقعة لأنها كانت ستسافر دمياط لأنها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتزور المجلس القومي للمرأة هناك".

وأوضحت أن تكريمها كدبلوماسية هو تكريم للمؤسسة الدبلوماسية كلها، لافتة إلى أن المرأة المصرية الدبلوماسية مسيرتها عبارة عن قصة كفاح طويل، معقبة: "السفر شيء جميل، لكنه في نفس الوقت مشقة خاصة بالنسبة للأم وربة الأسرة، حيث أن الغربة لها ثمنها، كما أن تمثيل بلدنا مصر هو فخر ومسؤولية خاصة، وأن المرأة المصرية الدبلوماسية ينظر إليها أنها ابنة حضارة عريقة".

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن المرأة المصرية نجحت في كل نواحي الحياة وسط تحديات كثيرة.