الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السفيرة نائلة جبر: المرأة المصرية نجحت فى كل نواحى الحياة

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم في احتفالية يوم الأم المصرية.

وأضافت السفيرة نائلة جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "أن تكريمها كان مفاجأة غير متوقعة لأنها كانت ستسافر دمياط لأنها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتزور المجلس القومي للمرأة هناك".

وأوضحت أن تكريمها كدبلوماسية هو تكريم  للمؤسسة الدبلوماسية كلها، لافتة إلى أن المرأة المصرية  الدبلوماسية مسيرتها عبارة عن قصة كفاح طويل، معقبة: "السفر شيء جميل، لكنه في نفس الوقت مشقة خاصة بالنسبة للأم وربة الأسرة، حيث أن الغربة لها ثمنها، كما أن تمثيل بلدنا مصر هو  فخر ومسؤولية خاصة، وأن المرأة المصرية الدبلوماسية ينظر إليها أنها ابنة حضارة عريقة".

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن  المرأة المصرية نجحت في كل نواحي الحياة وسط تحديات كثيرة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

الدفاع الروسية: اكتشاف قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق البلطيق

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

من السلاح والمخدرات.. تفاصيل ضبط عصابتين غسلوا أموال بـ88 مليون جنيه

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى المحافظات

ريهام عبدالغفور: أتمنى تقديم دور مريضة نفسية

بوتين: روسيا والصين تتشاركان فى العديد من الأهداف والمهام المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان