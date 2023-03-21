من دار الأوبرا لـ«الدوم».. أشرقت زين العابدين تكشف تفاصيل مشاركتها بالبرنامج

خصص برنامج "مساء dmc"، فقرة خاصة لنجوم برنامج "الدوم"، بعد فوزهم في الموسم الثاني، وكيفية الاستفادة من تجربتهم بالبرنامج.

وقالت أشرقت زين العابدين، الفائزة بلقب البرنامج في فئة العزف، إنها منذ طفولتها اختارت الموسيقى، وأكثر آلة جذبتها كانت الطبلة، ولهذا قررت أن تبدأ التدريب عليها، مؤكدة أنها وجدت الدعم الكامل من أسرتها.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الانتقادات ولكنها كانت من الشارع والمجتمع، ولكنها لم تلتفت لها وبدأت في تلقى كورسات حره تقدمها دار الأوبرا المصرية بقيادة الفنان سعيد الأرتيست، وانضمت له لمدة 6 سنوات.

أول مرة فئة العزف ببرنامج “الدوم”

وأكدت أن فئة العزف كانت تقدم للمرة الأولى بالدوم، وكان البرنامج فرصة كبيرة أن تكون أمام لجنة وأساتذة كبار وأن تتاح لهم الفرصة بالوقوف أمام ملايين الجماهير.