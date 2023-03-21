مصطفى ذكرى الفائز بلقب برنامج «الدوم» فئة الغناء يشكر الشركة المتحدة

وجه مصطفى ذكري، الفائز بلقب برنامج "الدوم"، بموسمه الثاني في فئة الغناء، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحتهم الفرصة لهم للمشاركة ببرنامج "الدوم".

وقال “ذكري”، خلال حلقة برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "DMC"، إنه سمع عن "الدوم"، من الموسم الأول ولكنه لم يستطع التقديم وقدم في الموسم الثاني، وكان فرصة جيدة جدًا من الشركة المتحدة.

وأضاف، أنه سبق وغنى في الموسيقى العربية ومسارح الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وحفلات ساقية الصاوي.

فئة العزف

كما وجه عبدالرحمن المغربي، الفائز في فئة "العزف"، الشكر للشركة المتحدة لأنها أتاحت الفرصة أن يكون هؤلاء مجتمعين، مؤكدًا أن خطوة الدوم مشرفة.

وأشار إلى أنه كان يغني وهو طفل في كورال، وعندما شاهد المايسترو يعزف على الناي أحبها واشترى واحدة وبدأت رحلته مع العزف.