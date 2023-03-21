الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى ذكرى الفائز بلقب برنامج «الدوم» فئة الغناء يشكر الشركة المتحدة

مصطفى ذكري
مصطفى ذكري

وجه مصطفى ذكري، الفائز بلقب برنامج "الدوم"، بموسمه الثاني في فئة الغناء، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحتهم الفرصة لهم  للمشاركة ببرنامج "الدوم".

وقال “ذكري”، خلال حلقة برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "DMC"، إنه سمع عن "الدوم"، من الموسم الأول ولكنه لم يستطع التقديم وقدم في الموسم الثاني، وكان فرصة جيدة جدًا من الشركة المتحدة.

وأضاف، أنه سبق وغنى في الموسيقى العربية ومسارح الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وحفلات ساقية الصاوي.

فئة العزف

كما وجه عبدالرحمن المغربي، الفائز في فئة "العزف"، الشكر للشركة المتحدة لأنها أتاحت الفرصة أن يكون هؤلاء مجتمعين، مؤكدًا أن خطوة الدوم مشرفة.

وأشار إلى أنه كان يغني وهو طفل في كورال، وعندما شاهد المايسترو يعزف على الناي أحبها واشترى واحدة وبدأت رحلته مع العزف. 

مصطفى ذكري برنامج الدوم فئة الغناء للشركة المتحدة فئة العزف عبدالرحمن المغربي

مواد متعلقة

أحمد عيد يكشف كواليس مراحل برنامج «الدوم»

«الخولى» الفائز بلقب «الدوم»: اللغة العربية سلاح مهم لمذيع نشرة الأخبار

ختام «الدوم 2»: 13 فائزًا.. «والمتحدة» تضم عددًا من المتسابقين إلى قنواتها

تعرف على الفائزين بلقب نجم الدوم الموسم الثانى فى مسابقة الغناء

تعرف على الفائزين بلقب نجم «الدوم» بالموسم الثانى فى مسابقة التمثيل

روان على وكرم الخولى يفوزان بلقب نجم «الدوم» فى التقديم التلفزيونى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

الاتحاد المصرى للتأمين يعقد ورشة عمل «نظرة موجزة عن سوق التأمين فى مصر»

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

هل سيشهد العالم حربا نووية؟.. مدير الأهرام للدراسات السياسية يجيب

العثور على جثتى صيدلانية وزوجها داخل شقتهم بمدينة طنطا إثر تسريب غاز

استعدادات مرورية مكثفة على الطرق والمحاور بمناسبة شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان