الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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أمير عبدالواحد: «الدوم» ضم مواهب كبيرة منذ بداية البرنامج وحتى المراحل النهائية

أمير عبدالواحد
أمير عبدالواحد

عبر أمير عبدالواحد، الفائز بلقب برنامج "الدوم"، عن فئة التمثيل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من البرنامج، مشيرًا إلى أن سعد سمير الحائز على لقب الموسم الأول من البرنامج صديقه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه سعيد كثيرًا بالمسابقة خاصة أن الأعداد هذا العام كانت أكثر بكثير من العام الماضي، وكانت تضم مواهب كبيرة منذ بداية البرنامج وحتى المراحل النهائية منه.

وتابع، أن الفنان أحمد مبارك "مدرب التمثيل"، من أول يوم وهو يبذل قصارى جهده معهم في التدريب واختيار الفقرات التي تقدم على المسرح وكان لا يدخر جهدًا، مشيرًا إلى أن البرنامج "أعد درعين"، للفائزين في فئة التمثيل ولكنه الشركة المتحدة اختارت محمد يسري ونورا الأحمر وتم التعاقد معهما أيضًا.

يارا حسام

وقالت يارا حسام، الفائزة بلقب البرنامج في فئة "التمثيل"، إن الموسم الأول من برنامج الدوم حمسها للمشاركة في نسخته الثانية، مشيرة إلى أنها أصيبت بالقلق في البداية بسبب كثرة الأعداد المشاركة، ولكن كان لديها أمل وظل يكبر داخلها حتى وصلت للمراحل النهائية والفوز بلقب البرنامج.

أمير عبدالواحد الدوم ضم مواهب كبيرة المراحل النهائية سعد سمير

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