كريم الخولى يكشف عن تجربته ببرنامج «الدوم»

قال كريم الخولي، الفائز بلقب برنامج "الدوم" فئة التقديم التلفزيوني، إنه سبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها تقديمه دور ضابط إنجليزي في فيلم "حرب كرموز".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه عمل كذلك في مجال الموضة، وعمل مع نصر محروس، وفي الفترة الأخيرة طلبت منه والدته أن يستغل صوته، وبالفعل ذهب لماسبيرو إسكندرية، والإعلامية محاسن متولي قالت له إنه مشروع مذيع.

وأشار إلى أنه شارك قبل "الدوم"، في مسابقة على نطاق الوطن العربي لاختيار مذيعين وفاز بها.

فئة الرسم والتصوير والنحت

من ناحية أخرى، قالت منة الله طارق، الفائزة بلقب البرنامج فئة الرسم والتصوير، إن الفضل في فوزها يعود لعائلتها لدعمهم الدائم لها، وأنها تعرفت على "الدوم" من خلال السوشيال ميديا وشاركت به، مشيرة إلى أنها وقت قبولها شعرت أنها تجربة وفرصة جيدة لها.

وتابعت، أن "الدوم"، هو أول برنامج للمواهب يدخل الفنون التشكيلية ويجعل الجمهور جزء منها، ويشاركهم مهامهم والجميع استفاد من البرنامج.

وقالت إسراء حاتم، الفائزة في فئة "النحت"، أن من أهم ايجابيات برنامج "الدوم"، أنه جعل الفن التشكيلي يدخل كل البيوت والناس تتعرف عليه، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من التجربة وكانت ممتعة خاصة أن العمل يكون تحت كاميرات طوال الوقت.