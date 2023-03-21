رئيس «القابضة للمياه»: رفع درجة الاستعداد بالشركات لاستقبال الصيف ورمضان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

وبحسب ما قاله لت"الدستور" فى تصريحات خاصة، وجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

فيما ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - في بيان لها - المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت العديد من النصائح عن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، "كل نقطة بتفرق".

وفى نفس السياق أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمراجعة جميع الخطوط والروافع ورفع كفاءة المحطات على مستوى جميع الادارات ووقف الاجازات والراحات لجميع العاملين بفرق الصيانة ومتابعة المحطات لضمان استمرار تقديم افضل خدمة خلال الشهر الكريم للمواطنين

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنه تمت متابعة الأماكن التى تحتاج إلى زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لها من أجل ضمان عدم انقطاع المياه أو ضعفها خلال شهر رمضان، مع وضع خطة كاملة لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال هذا الشهر ببعض المناطق خاصة بالسلامة والنهضة