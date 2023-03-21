«رمضان 2023».. مربوحة تروج لـ الكبير أوى الجزء السابع بـ «شعلل»

تخوض النجمة الشابة رحمة أحمد الموسم الرمضان المقبل 2023، بدور مربوحة فى مسلسل الكبير أوى الجزء السابع بعد نجاح الموسم السادس، بجانب النجم الشاب أحمد مكى، ويدور المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، الذي تنتظره قاعدة كبيرة من الجمهور.

ونشرت الفنانة الشابة رحمة أحمد، صورة لها من من كواليس شخصية مربوحة التي تجسدها، بمسلسل الكبير أوي 7، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مربوحة وهي ترتدي الجلباب وتحمل بندقية الكبير معلقة عليها: «معادنا بعد 4 أيام.. شعلل الكبير أوي 7».

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "الكبير أوي 7" خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة on الفضائية، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام شهر رمضان الفضيل بالإضافة إلى منصة "ووتش إت" الرقمية.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها 3 توأم أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والثالث في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة، حيث يلتقون ويتنافسون على "العمدية" خلفًا لوالدهم.

ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم)، يتفق الإخوة الثلاثة على إقامة انتخابات للعمدية، ويحاول كل منهم استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح، وفي الأجزاء الجديدة نتطرق لأحداث أخرى خاصة بعد زواجه من مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

مسلسل "الكبير أوي 7" يشارك فيه بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.