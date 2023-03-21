تقنية 6G.. أكبر تعاون بين شركتى اتصالات فى اليابان لتطوير تقنية اتصالات جديدة

كشفت مجلة فوربس الأمريكية، أهمية تعاون NTT وKDDI، أكبر شركتي اتصالات في اليابان، حيث تهدف إلى تطوير تقنية اتصالات جديدة تهدف إلى زيادة سعة النقل بمقدار 125 مرة، وزيادة 100 مرة في كفاءة الطاقة، وخفض 200 مرة في النهاية إلى مهلة النهاية (الكمون) لشبكات المحمول والبصرية، وإذا نجح التعاون فمن المحتمل أن تضع المعيار العالمي للاتصالات "6G".

وبحسب المجلة الأمريكية، فقد يهدف التعاون بين أكبر شركتي اتصالات في اليابان لتطوير شبكة جميع الضوئيات التي تسعى إلى تعزيز قدرات الإرسال الحالية بمقدار 125 مرة، في قيادة البحث والتطوير في مجال الاتصالات (R & D) في اليابان.

وتخطط الشركتان الآن للجمع بين نقاط قوتهما في شبكات الهاتف المحمول والنقل البصري وتشغيل الشبكة وإدارتها للتنافس بشكل أكثر فاعلية مع المنافسين الأوروبيين والأمريكيين والكوريين الجنوبيين والصينيين.

ووفقا للتقرير، سوف يتعاونون أولاً في تطوير نظام اتصالات بصري عالي السعة لخطوط النقل الأساسية المحلية ونظام كبل بحري ضوئي عالي السعة للإرسال الدولي لمسافات طويلة، كما تقدم KDDI خبرتها الكبيرة في مجال الكابلات البحرية إلى الشراكة، وسيعملون بعد ذلك مع الشركات في جميع أنحاء العالم لتوحيد جميع شبكات الضوئيات وتسريع تطوير تقنيات جديدة.

ومع تسارع حجم البيانات إلى ما تسميه الشركات " ما بعد عصر 5G / 6G، يجب زيادة سعة النقل وسرعة المعالجة، وتقليل استهلاك الطاقة ويجب أن تكون الشبكات متوافقة، وفقًا لذلك، تحدد الاتفاقية الأساسية التي أعلنت عنها NTT وKDDI هذه الأهداف الثلاثة:

-توحيد طرق الإرسال لجميع شبكات الضوئيات

-توحيد جميع شبكات الضوئيات في الاتصالات المتنقلة

-توحيد تكنولوجيا التناغم

ووفقاً للتقرير، فقد تتميز جميع شبكات الضوئيات باستهلاك منخفض للطاقة وزمن انتقال منخفض ، ويتحقق ذلك من خلال القضاء على الحاجة إلى تحويل الإشارات من الضوئية إلى الكهربائية والعكس مرة أخرى، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتحسين تخصيص الأطوال الموجية الضوئية وتقليل تدهور جودة الإرسال في الألياف الضوئية والمضخمات الضوئية.

كما سيتم تعزيز التوحيد القياسي من أجل تطبيق تكنولوجيا جميع الضوئيات على شبكات المحمول، حيث تخطط الشركتان لربط الشبكة الأساسية بما في ذلك المحطات الأساسية ومراكز البيانات الطرفية والسحابية بشبكة ضوئية بالكامل، ومن خلال توحيد تكنولوجيا مراقبة الشبكة والتحكم فيها، فإنها تهدف إلى تحقيق شبكات بصرية موثوقة للغاية في أنظمة متعددة البائعين.