الزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا والحسم خلال 48 ساعة

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، طرح اسم خالد جلال لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد قرار الإدارة برحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

وعلمت "الدستور" أن مسئولو الزمالك، مكالمة هاتفية مع خالد جلال من أجل استطلاع رأيه وهناك ترحيب من المدرب بقبول المهمة، وقيادة الفريق أمام البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري، في إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

وسيتم الحسم النهائي لموقف المدرب الجديد للزمالك سيكون خلال ٤٨ ساعة.

الزمالك يكشف أخر تطورات بديل فيريرا

أعلن سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن خلال 48 ساعة ستكون هناك أخبار تسر جمهور الزماك، والحفاط على هيبة وكبرياء الزمالك في الملعب.

وتابع: “سنتعاقد مع مدرب محلي من أبناء النادي، سيكون أمامه فرصة لاثبات٥ وجوده مع الفريق، وفرصة لبناء فريق جديد للموسم الجديد، بعد الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري”.

وواصل: "المدرب الذي سيقع عليه الاختيار أمامه تحدي كبير، وفرصة لتحقيق نجاحات مع الفريق الأبي.

وأشار إلى أن هناك توافق من مجلس إدارة نادي الزمالك، على اسم مدير فني محلي ليقود الفريق في الفترة المقبلة، موضحاً أن الصبر والإصرار وتحمل المسؤولية صفات مدرب الزمالك.

وتابع: “لو نجح المدير الفني سيستمر مع الفريق في الموسم الجديد، لا يوجد مجلس إدارة يقوم بقطع أي نجاحات لأي مدرب”.

وأضاف: “هدفنا أن يعود كبرياء الزمالك مرة أخرى، الموسم الماضي، كان أي فريق يخشى من الزمالك”.

ويستأنف الزمالك تدريباته، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.