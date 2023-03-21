إخلاء سبيل المهندسين المتهمين بالتجمهر داخل النقابة

قررت نيابة الأزبكية، إخلاء سبيل ٣ مهندسين، اتهمهم الامين العام للنقابة يسري الديب، بالتجمهر.

وبعد التحقيق، قررت النيابة، إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وخرجوا من سراي النيابة منذ قليل.

والتقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رئيس نيابة الأزبكية، وأوضح له كافة الأمور الموجهة للزملاء المهندسين بتهمة التجمهر والإتلاف.

وقدم النبراوي، مذكرة لرئيس النيابة، أوضح خلالها أن تواجد المهندسين المذكورين بالمحضر وعدد ٣٤٠ مهندسا آخرين تم بناء على طلبهم منه بصفته نقيب المهندسين، بمقر نقابتهم في ٣٠ شارع رمسيس.

وأضاف: “بازدياد أعداد الزملاء وعدم سعة المكتب أو الأرشيف المختص بالطلبات الراغبين في تقديمها تم الانتقال لمسرح النقابة بصحبتي، ومن هنا فلا وجود لوصف التجمهر أو ماشابهه”.

وأكمل: “فوجئنا جميعا وفي وجودي، بأن مسرح النقابة مغلق بقفل صغير، واستعنت بالإخوة الموظفين المسئولين وأبلغوني بعدم توافر المفتاح ووجوده لدى المهندس يسري الديب وأنه غير متاح حاليا، وفورا طلبت من الشئون القانونية عمل لجنة رسمية لفتح باب مسرح النقابة التي تسع ذلك وتم عمل اللجنة وتم تحرير محضر وتم لقائي مع الزملاء بمسرح النقابة وبحضور موظف الأرشيف المختص وانتهى بكامل الهدوء”.

وشدد: “من حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التواجد بنقابتهم ومقابلة أي مسئول بها ونقيب المهندسين، ودوما ترحب بهم”.

واختتم: "نشير إلى أنه طبقا لنص المادة ٢٤ من قانون نقابة المهندسين .."يمثل النقيب لـدى الجهات القضائية والإدارية...." فليس من المفترض تقديم بلاغات في شئون نقابية بحتة وليس شخصية، من غير الممثل القانوني لها للنقابة، لاسيما وأنه لم يرد لي أي مذكرة أو شكوى في موضوع البلاغ أو غيره".