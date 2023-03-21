الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إخلاء سبيل المهندسين المتهمين بالتجمهر داخل النقابة

المهندسين
المهندسين

قررت نيابة الأزبكية، إخلاء سبيل ٣ مهندسين، اتهمهم الامين العام للنقابة يسري الديب، بالتجمهر.

وبعد التحقيق، قررت النيابة، إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وخرجوا من سراي النيابة منذ قليل.

والتقى المهندس طارق النبراوي،  نقيب المهندسين،  رئيس نيابة الأزبكية، وأوضح له كافة الأمور الموجهة للزملاء المهندسين بتهمة التجمهر والإتلاف.

وقدم النبراوي، مذكرة لرئيس النيابة، أوضح خلالها أن تواجد المهندسين المذكورين بالمحضر وعدد ٣٤٠ مهندسا آخرين تم بناء على طلبهم منه بصفته نقيب المهندسين، بمقر نقابتهم في ٣٠ شارع رمسيس.

وأضاف: “بازدياد أعداد الزملاء وعدم سعة المكتب أو الأرشيف المختص بالطلبات الراغبين في تقديمها تم الانتقال لمسرح النقابة بصحبتي، ومن هنا فلا وجود لوصف التجمهر أو ماشابهه”.

وأكمل: “فوجئنا جميعا وفي وجودي، بأن مسرح النقابة مغلق بقفل صغير، واستعنت بالإخوة الموظفين المسئولين وأبلغوني بعدم توافر المفتاح ووجوده لدى المهندس يسري الديب وأنه غير متاح حاليا، وفورا طلبت من الشئون القانونية عمل لجنة رسمية لفتح باب مسرح النقابة التي تسع ذلك وتم عمل اللجنة وتم تحرير محضر وتم لقائي مع الزملاء بمسرح النقابة وبحضور موظف الأرشيف المختص وانتهى بكامل الهدوء”.

وشدد: “من حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التواجد بنقابتهم ومقابلة أي مسئول بها ونقيب المهندسين، ودوما ترحب بهم”.

واختتم: "نشير إلى أنه طبقا لنص المادة ٢٤ من قانون نقابة المهندسين .."يمثل النقيب لـدى الجهات القضائية والإدارية...." فليس من المفترض تقديم بلاغات في شئون نقابية بحتة وليس شخصية، من غير الممثل القانوني لها للنقابة، لاسيما وأنه لم يرد لي أي مذكرة أو شكوى في موضوع البلاغ أو غيره".

اخلاء سبيل الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الجمعية العمومية الجهات القضائية المهندس يسري الديب المهندس طارق النبراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

الأمم المتحدة: الأنشطة البشرية تسببت بأضرار للنظم البيئية

نهال عنبر تكشف كواليس ترشيح وحيد حامد لها فى فيلم طيور الظلام

الزمالك يتفاوض مع بديل فيريرا والحسم خلال 48 ساعة

أمانى سمير الفائزة بلقب «الدوم» فئة الغناء تكشف تفاصيل تجربتها بالبرنامج

نائب رئيس الزمالك: إسماعيل يوسف يقود المران غدًا.. والمدرب المقبل مصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان