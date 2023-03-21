الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة خشبية بمدينة العبور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب عاملين معماريين بنزيف داخلي بالمخ وتجمع هوائي فى الرئة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية مربوطة بواير، بالطابق الثالث في عقار تحت الإنشاء بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام بالقاهرة، يفيد استقبال عاملين معماريين مصابين بنزيف داخلي بالمخ وتجمع هوائي بالرئة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية مربوطة بواير، بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "حسن ك أ"، 40 سنة، عامل معماري، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و"محمد ي م"، 23 سنة، عامل معماري، مصاب بتجمع هوائي بالرئة، وذلك أثناء عملهما بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء دائرة القسم، ووقوفهما على سقالة خشبية انقطع الواير وسقطوا على الأرض، ما أدى إلى إصابتهما.

وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام العام بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.

الاستعلام عن حالة المصابين السلام بالقاهرة النيابة التحقيق تحريات المباحث سيارات الإسعاف عقار تحت الإنشاء عامل معمارى قسم شرطة أول العبور

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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