استعدادات مرورية مكثفة على الطرق والمحاور بمناسبة شهر رمضان

وضعت الإدارة العامة للمرور، استعدادت مرورية مكبرة، قبل شهر رمضان2023 ، وذلك لمواجهة الكثافات المرورية وقت الذروة قبل ساعة الإفطار، والتدخل السريع حال وقوع أي حوادث على الطرق على مدار اليوم.

تكثيف الخدمات المرورية

وتشمل الخطة تكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى ومرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم، وانتظار عودة المركبات.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والمحافظات لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

خدمات الإغاثة

وترتكز الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق بسبب أعطال أو حوادث والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق أرقام "01221110000/ 24021233".

كما سيتم تعيين الخدمات اللازمة على المحاور التابعة للإدارة الثابتة والمتحركة، للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها كالطريق الدائري، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

كما سيتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.