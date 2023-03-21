نهال عنبر تكشف سر خصامها لابنها 60 يوما: «كنت عايزة أسيطر شوية»

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن سبب خصامها لابنها حسام 60 يومًا، قائلة: "خاصمته هذه المدة لأنه رد عليا، كان عايز يروح ديسكو، وأنا كنت بخاف من الحجات دي لأنه وقتها كان في سن شباب وفيه قلق".

وأضافت الفنانة نهال عنبر، خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة: "قولتله لا، قالي ماما أنا عايز أروح، أنا راجل وكبرت وعايز أروح، قولتله مفيش مرواح، قولتله لو هتروح أجي معاك، قالي إزاي آخد مامتي معايا، قولتله يبقى خلاص مفيش مرواح، فقالي حرام عليكي بقى، إنتي مفترية، كلام من هذا القبيل، مكنش بقلة أدب أوي، كان بنصف قلة أدب".

وتابعت: "قولتله أدامك شهرين كاملين، أنا لا أمك ولا أعرفك، حتى لو أنا معدية كده من جنبك ورايحة الحمام مش عايزاك تكلمني، وتدخل أوضتك وتقفل على نفسك".

وأشارت إلى أن والدتها وقتها حاولت أن تصلح بينها وبين حسام ابنها، إثر هذا الموقف لكنها صممت على خصامه الـ 60 يومًا، معقبة: "كنت هتجنن عليه وبضعف ساعات وببقى عايزة أكلمه، لكن وجهة نظري هي أن أسيطر بعض الشيء خاصة وأن حسام ابني قوي الشخصية جدًا".