وزير العدل يكرم المستشار مينا مدحت رئيس محكمة جنوب دمنهور

قام المستشار عمر مروان، وزير العدل ، بتكريم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور ، ومقرها محكمة إيتاى البارود، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة العدل بمناسبة تكريم القضاه المتميزين، وذلك بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام.

وتم تسليم المستشار مينا مدحت لوقا، رئيس محكمة جنوب دمنهور، شهادة تقدير تم التوقيع عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلت في إعادة تأهيل المحاكم والتي تمت من أجل تطوير جميع محاكم المحافظة، وكذلك المساهمة في الانتهاء من أعمل التحول الرقمي داخل العديد من المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور، ومنها محكمة الدلنجات، ومحكمة شبراخيت، ومحكمة إيتاي البارود، وجاري الانتهاء من العمل داخل محكمة كوم حمادة، ووادي النطرون.