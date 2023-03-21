الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير العدل يكرم المستشار مينا مدحت رئيس محكمة جنوب دمنهور

وزير العدل يكرم المستشار
وزير العدل يكرم المستشار مينا مدحت

قام المستشار عمر مروان، وزير العدل ، بتكريم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور ، ومقرها محكمة إيتاى البارود، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة العدل بمناسبة تكريم القضاه المتميزين، وذلك بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام.

وتم تسليم المستشار مينا مدحت لوقا، رئيس محكمة جنوب دمنهور، شهادة تقدير تم التوقيع عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلت في إعادة تأهيل المحاكم والتي تمت من أجل تطوير جميع محاكم المحافظة، وكذلك المساهمة في الانتهاء من أعمل التحول الرقمي داخل العديد من المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور، ومنها محكمة الدلنجات، ومحكمة شبراخيت، ومحكمة إيتاي البارود، وجاري الانتهاء من العمل داخل محكمة كوم حمادة، ووادي النطرون.

 

 

الاستئناف ادي النطرون المستشار عمر مروان المستشار محمد عيد محجوب المستشار حماده الصاوي النائب العام المستشار عمر مروان وزير العدل تطوير المكاتب تطوير مجمع محاكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

الاتحاد المصرى للتأمين يعقد ورشة عمل «نظرة موجزة عن سوق التأمين فى مصر»

بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

العثور على جثتى صيدلانية وزوجها داخل شقتهم بمدينة طنطا إثر تسريب غاز

استعدادات مرورية مكثفة على الطرق والمحاور بمناسبة شهر رمضان

نقابة العلوم الصحية: حذف «تكنولوجيا» من مسمى الكليات.. وتحويل المعاهد إلى عليا خلال 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان