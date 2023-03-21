حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى إدارة شباب أجا بالدقهلية (صور)

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى إدارة شباب أجا، وسط أجواء احتفالية كبرى بقاعة رامادا بنادي أجا الرياضي.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالترحيب بالدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، ثم بداية الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة فضيلة الشيخ محمد الباشا مدير إدارة أوقاف أجا قال فيها: «الأم، لا توفيها الكلمات، ولا ترفعها العبارات، وإنما محلها سويداء القلب وكفى به مستقرًا، إنها الأم التي وصى بها المولى جل جلاله وجعل حقها فوق كل حق إلا حقه، وجعل شكره سبحانه مقرونًا بشكرها: "أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْك إِلَيّ الْمَصِيرُ"».

وعقب كلمة الشيخ محمد الباشا، مدير إدارة أوقاف أجا، أنشد طلائع شباب أجا ابتهالات دينيه، ثم عروض غنائية استعراضية عن عيد الأم على أنغام أغاني عيد الأم، قدمه الطليع أحمد الشحات، ثم عرض للأطفال عجب على أنغام كلمات الأم، واستعراض آخر عن حب الوطن، تلى ذلك كلمة شكرت فيها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الحضور الكريم وأثنت على حسن الاستقبال والتنظيم، وتابعت العرض الذي قدمه الطلائع بإعجاب شديد بطريقة العرض، رغم طول الفترة وأكدت أن الإسلام أقر حقوق الأم وكرمها وأعلى من شأنها ومكانتها، بل إن التاريخ لا يعرف نظامًا كرم الأم مثلما جاءت به شريعة الإسلام التي جعلت بر الأم من أصول الفضائل.

تكريم الأمهات المثاليات على مستوى إدارة شباب أجا

تكريم الأمهات المثاليات على مستوى إدارة شباب أجا