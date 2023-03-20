الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: التعامل الفورى لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار

شفط المياه
شفط المياه

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم التعامل فورًَا مع مياه الأمطار بشفط وكسح المياه من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق التجمعات بالشوارع والميادين ببعض مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر الأعمال حتي يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد مختار، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مياه الأمطار فرق العمل الميدانيه

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