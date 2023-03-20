محافظ الدقهلية: التعامل الفورى لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم التعامل فورًَا مع مياه الأمطار بشفط وكسح المياه من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق التجمعات بالشوارع والميادين ببعض مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر الأعمال حتي يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد مختار، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.