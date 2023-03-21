الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادثى انقلاب دراجة بخارية وسيارة ملاكى منفصلين بالمنيا

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أصيب مساء الاثنين، 3 أشخاص بينهم موظف، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا بسبب السرعة، وانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة صابر أحمد فتحي 40 عاما، موظف، باشتباه كسر بالقدم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كارتة تحصيل الرسوم بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من: عمرو رجب سيد 22 عاما، نادي عبد النظير عبد التواب 40 عاما، ويقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور ونزيف بالبطن، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

المنيا إصابة 3 أشخاص دراجة نارية أعلي كوبري النيل إنقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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