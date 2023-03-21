إصابة 3 أشخاص فى حادثى انقلاب دراجة بخارية وسيارة ملاكى منفصلين بالمنيا

أصيب مساء الاثنين، 3 أشخاص بينهم موظف، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا بسبب السرعة، وانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة صابر أحمد فتحي 40 عاما، موظف، باشتباه كسر بالقدم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كارتة تحصيل الرسوم بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من: عمرو رجب سيد 22 عاما، نادي عبد النظير عبد التواب 40 عاما، ويقيمان في محافظة أسيوط وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور ونزيف بالبطن، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.