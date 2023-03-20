الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرية العكرشة بالخانكة

جريدة الدستور

واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية بقرية العكرشة دائرة مركز الخانكة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة أن القافلة الطبية استهدفت إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية العكرشة وتقديم خدمات طبية متميزة لهم في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شارك في القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات الباطنة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 222 حالة تنوعت ما بين 63 حالة عظام و 60 حالة أطفال ، و55 حالة باطنة ، و44 حالة رمد وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

الدكتور جمال سوسة القوافل الطبية تطوير القري المصرية تنظيم القوافل الطبية مبادرة حياة كريمة مركز الخانكة

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يوم المرأة المصرية

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