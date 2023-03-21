تفاصيل عن منح جامعة جنوب أستراليا للعام 2023

يقدم موقع “الدستور” تفاصيل عن منح جامعة جنوب أستراليا 2023 الممولة بالكامل متاح لها التقديم الآن للطلاب المصريين وتشمل الإقامة ورسوم الدراسة وراتب 2400 دولار شهريًا.

الدولة

أستراليا.

المدينة

جنوب أستراليا.

الجهة المانحة

جامعة جنوب أستراليا.

اسم المنح المتاحة

RTPi

ERS

IRTS

الدول المتاحة للتقديم

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحله الدراسية

الماجستير.

الدكتوراه.

التمويل

توفر جامعة جنوب أستراليا التمويل والمميزات الآتية:

مرتب شهري ٢٤٠٠ دولار.

الرسوم الدراسية.

تذاكر السفر.

التأمين الصحي.

متاح اصطحاب العائلة للمتزوجين.

الملفات المطلوبة للتقديم في المنحة الدراسية:

يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة الدراسة.

رسالتين توصية

مقترح بحثي

رسالة دافع

صورة عن جواز السفر وصورة شخصية.

شهادة اللغة

معايير القبول في المنحة الدراسية

أن يكون عمر الطالب أقل من 35 بالنسبة لبرامج الماجستير.

بالنسبة لبرامج درجة الدكتوراه، يجب أن يكون العمر أقل من 40 عامًا.

مطلوب سجل أكاديمي جيد.

يجب أن تكون دورات اللغة الإنجليزية مطلوبة.

كيفية التقديم للمنحة الدراسية

يمكن التقديم لكل الطلاب من خلال هذا الرابط

https://www.unisa.edu.au/research/degrees#:~:text=Aboriginal%20studies-,Browse,-our%20available%20projects

آخر موْعد للتقديم

31 أغسطس 2023.

الجدير بالذكر انجامعة جنوب أستراليا هي جامعة أستراليا للمؤسسات ترتكز ثقافتنا في الابتكار على الروابط العالمية والوطنية مع الشركاء الأكاديميين والبحثيين والصناعيين خريجونا هم محترفون حضريون جدد، مواطنون عالميون مرتاحون للعالم ومستعدون للإبداع والاستجابة للتغيير.

بحثنا مبتكر ومليء بالمغامرة وننشئ معرفة جديدة تعد أساسية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي العالمي.