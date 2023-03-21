الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى: قرارات رئيس الجمهورية هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لقراراته التي أصدرها اليوم لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن فخرها وسعادتها، قائلة: "قرارات السيد رئيس الجمهورية اليوم هى هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها ، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية".

 

كما ثمنت رئيسة المجلس قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل،  والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدة أنه قرار إنسانى فى المقام الأول،  ادخل السعادة والسرور على قلوب كثيرين المصريين قبيل شهر رمضان. 

احتفالية تكريم المرأة المصرية الإصلاح والتأهيل الأم المثالية 2023 الغارمين والغارمات المشروع القومي لتنمية

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يوم المرأة المصرية

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