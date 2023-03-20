الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مرصد الأزهر: لندن تتزين لاستقبال رمضان فى بادرة هى الأولى من نوعها

وست إند
"وست إند"

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن إحدى أشهر مناطق العاصمة البريطانية لندن تزينت استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم؛ في بادرة تعد الأولى من نوعها.

أضاف المرصد، في بيان الإثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" أن المنطقة اللندنية الشهيرة "وست إند"، تزينت بحلّة من الزينات الرمضانية المبهجة لأول مرة هذا الأسبوع احتفالًا بحلول الشهر الفضيل.

وأوضح مرصد الأزهر أن شارع كوفنتري-الواصل بين الميدانين الأكثر شهرة وازدحامًا؛ بيكاديللي وليستر- تزيّن هو الآخر بعبارة "Happy Ramadan" (رمضان كريم)، بالإضافة إلى عدد من الإضاءات على أشكال أهلة ونجوم وفوانيس تقليدية عادةً ما تُزَيَّن بها الشوارع في الشرق الأوسط احتفالًا بشهر الصيام، خاصةً في مصر التي يعتقد أنها مصدر هذه العادة المبهجة.

وتتزامن هذه الظاهرة الاحتفالية مع إعلان "الهيئة الملكية لسك العملة"-أقدم مؤسسات المملكة المتحدة، المُصْدِر الرسمي للعملات البريطانية- عن إصدار عملة ذهبية تحمل صورة الكعبة المشرفة في مكة احتفالاً بالشهر الكريم.

مرصد الأزهر لندن رمضان فيسبوك الزينات الرمضانية

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