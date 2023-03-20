البنك الدولى: 7.9 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار بسوريا خلال 3 سنوات

قال البنك الدولي إنه يقدر تكاليف إعادة الإعمار بسوريا، بما يوازي 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتعاني سوريا من حرب بين عدة فصائل منذ 2011، وتسعى حاليًا لحل أزماتها بعدما تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى أنها تعرضت لزلزال مدمر في 6 فبراير الماضى، أودي بحياة الآلاف.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه من الضروري ألا ننظر إلى التداعيات التي تمر بها سوريا كحالة منعزلة مرتبطة بالزلزال حصرًا، بل كحالة تراكمية للحرب والتخريب الإرهابي وللزلزال مؤخرًا.

وأضاف الأسد، في وقت سابق خلال كلمته عن تداعيات زلزال سوريا، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، يضاف إلى هذه التداعيات عوامل تراكمت عبر عقود سابقة للحرب في القطاعات المختلفة.