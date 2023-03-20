الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى: 7.9 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار بسوريا خلال 3 سنوات

اعمار سوريا
اعمار سوريا

قال البنك الدولي إنه يقدر تكاليف إعادة الإعمار بسوريا، بما يوازي 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات. 

وتعاني سوريا من حرب بين عدة فصائل منذ 2011، وتسعى حاليًا لحل أزماتها بعدما تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى أنها تعرضت لزلزال مدمر في 6 فبراير الماضى، أودي بحياة الآلاف. 

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه من الضروري ألا ننظر إلى التداعيات التي تمر بها سوريا كحالة منعزلة مرتبطة بالزلزال حصرًا، بل كحالة تراكمية للحرب والتخريب الإرهابي وللزلزال مؤخرًا.

وأضاف الأسد، في وقت سابق خلال كلمته عن تداعيات زلزال سوريا، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، يضاف إلى هذه التداعيات عوامل تراكمت عبر عقود سابقة للحرب في القطاعات المختلفة.

سوريا داعش أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ​بشار الأسد اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

قبض المعاشات شهر أبريل 2023 وموعد زيادتها

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وزيرة الهجرة للجالية المصرية في كاليفورنيا: «مصر لا تنسى أبناءها»

إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل