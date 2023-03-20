أحمد الطاهرى: جهود كبيرة لإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على زيارة وزير الخارجية التركي لمصر.

وقال "الطاهري" خلال تقديم برنامجه "كلام في السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك جهودًا كبيرة لإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية.

وأضاف أن هناك تفاصيل في الأيام الأخيرة تفرض على كل متابع التوقف أمامها، متابعًا: "هناك لحظة استثنائية يشهدها الإقليم، ولحظة تشهد بدايات جديدة بين السعودية وإيران، والصين وروسيا".

وأكد أن الإقليم يشهد بدايات جديدة بين مصر وتركيا والسعودية وإيران، فضلًا عن فرض القمة الصينية الروسية نفسها على الساحة الدولية.