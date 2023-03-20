«مرحب شهر الصوم مرحب».. أفضل بوستات مكتوبة رمضان 2023

لا صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لشهر رمضان والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك من خلال شراء الزينة و فانوس رمضان 2023، والتحضير لروحانيات الشهر الكريم.

ويعتبر تبادل التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الأمور التي يواظب عليها الكثيرين كل عام، لذا نقدم في السطور التالية «بوستات رمضان 2023» لنشرها على صفحتك الخاصة.

أفضل بوستات شهر رمضان 2023

نحمد الله على بلوغنا شهر رمضان 2023 ، جعلكم الله وإيانا من صوامه وقوامه وعسانا دائمًا من عواده بإذنه وفضله.. لا فاقدين ولا مفقودين.

مُبارك عليك الشهر عزيزي، شهر رمضان شهر طاعة وتقرب من الله، اغتنامه في بداية العُمر يجعله روتينًا يُدخلك بإذن الله تبارك وتعالى جنان الرحمن رفقة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، رائحة رمضان تزداد يوما بعد يوم.. لـ تعلن قربه.. اللهم بلغنا ‫رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. اللهم آمين.

أسأل الله أن تشهد رمضان أياما مديدة وسنين عديدة وأن تكون من صائمي أيامه قوائمي ليله وخاتمي قرآنه، وممن يستجاب دعائه وتقبل أعماله.

في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام واخف أمر يمينك عن يسارك وامتنع عن الغيبة كي لا تفطر على لحم أخيك ميتا، بنسيم الرحمة وعبير المغفرة اقول مبارك عليك شهر العتق من النار.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2023

كل رمضان وأنتم أجد عملا، وأكبر أملا، وأسعد حالا، وأوفر حلالا، وأريح بالا، وإلى طاعة الرحمن و الفردوس أقرب منالا.

أنار الله قلوبكم بالقرآن الكريم وبالإيمان وجمعني معكم في ظل الرحمن، ونسأل الله أن يبلغنا معًا نعمة شعبان وعتق رمضان ونسأل المولى عز وجل أن يغفر لنا.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم ونسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيه وأن يرزق الجميع صالح الحال والتقوى والفرحة والسعي وراء فعل الطاعات.

اللهم اجعل هذا الشهر مبارك على الجميع وارزقنا الخيرات من حيث لا نحتسب، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكل عام والجميع في أحسن حال وبصحة وعافية وسلام.

أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر، وذنوب تتناثر، وهموم تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة، وخاتمتكم شهادة، ورزقكم في زيادة، وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

يبقى الشوق لرمضان يتكرر كل سنة اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا التوبة النصوحة وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.