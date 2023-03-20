الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة محتويات أحد المخازن بالساحل

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الإثنين، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة ،كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالي – دراجة نارية "قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه" ، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

الساحل حبس شخص سرقة مبلغ مالي مخزن

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