الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات سوهاج تعاقب 6 متهمين بالسجن من 5 إلى 7 سنوات لإتجارهم في الأفيون

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة المتهم "م.خ" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري دون ترخيص.

كما عاقبت المتهمة "س.م" ربة منزل و"خ.ط" و"م.ط" و"م.م" و"ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث ومكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز على نطاق واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 35 لفافة من الأفيون و28 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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