الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الليبى يوضح لـ«ليف» تشريعات إنهاء أزمة الانتخابات

عقيلة صالح وباربرا
عقيلة صالح وباربرا ليف

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط «باربرا ليف» والوفد الرسمي المُرافق لها الذي ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا «ريتشارد نورلاند» والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا «ليزلي أوردمان».

وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 واستعرض «صالح» خلال لقائه بـ «ليف» ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لإنهاء أزمة إجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة اليوم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تهيئة كل الظروف على الأرض لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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