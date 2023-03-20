محافظ أسوان يتابع أعمال إنارة دائري «نصر النوبة ـ كلابشة»

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استكمال الجهود لإنارة الطريق الدائرى بلانة/ نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم من إجمالى 50 كم وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما جارى العمل فى الجزء المتبقى بين قريتى أدندان وقسطل.

جاء ذلك تأكيداً على سعى محافظة أسوان الجاد لتلبية المطالب الجماهيرية، وتحويلها إلى واقع فعلى من خلال مشروعات على الأرض.

من جانبه أشار صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه نتيجة تواصل محافظ أسوان بالفريق كامل الوزير وزير النقل تمت الموافقة على البدء فى أعمال المرحلة الثانية من هذا الطريق الحيوى بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 12 كم وبتكلفة 136 مليون جنيه شملت إنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الإنهيارات المستقبلية ، وخاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية.