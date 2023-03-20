الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال إنارة دائري «نصر النوبة ـ كلابشة»

جهود إنارة الطريق
جهود إنارة الطريق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استكمال الجهود لإنارة الطريق الدائرى بلانة/ نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم من إجمالى 50 كم وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما جارى العمل فى الجزء المتبقى بين قريتى أدندان وقسطل. 

جاء ذلك تأكيداً على سعى محافظة أسوان الجاد لتلبية المطالب الجماهيرية، وتحويلها إلى واقع فعلى من خلال مشروعات على الأرض. 

من جانبه أشار صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه نتيجة تواصل محافظ أسوان بالفريق كامل الوزير وزير النقل تمت الموافقة على البدء فى أعمال المرحلة الثانية من هذا الطريق الحيوى بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين. 

ولفت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 12 كم وبتكلفة 136 مليون جنيه شملت إنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الإنهيارات المستقبلية ، وخاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية. 

أسوان نصر النوبة بلانة كلابشة محافظ أسوان الطريق الدائري انارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«مارستا معه الرذيلة».. القبض على سيدتين لابتزازهما شابًا

«نساء مصر»: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين والغارمات أدخل البهجة على قلوب الأسر

حبس المتهم بسرقة ساعة أنتيكة من شقة جاره فى عابدين

أسرة طفل سقط فى بئر أسانسير بالمقطم: «عطل به وهو بيلعب»

محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

لا تقتلوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»