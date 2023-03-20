«اتصالات النواب» توصى بحصر المستشفيات لميكنتها وإنهاء قرارات العلاج فى 24 ساعة

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر باقي المستشفيات الحكومية والجامعية والعمل فوراً على ميكنة وتطوير البنية التحتية لها، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الإنترنت للتيسير على المرضى وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة وضرورة الانتهاء منها خلال ٢٤ ساعة، من خلال إرسال الملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

وأشاد «بدوي»، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي، واللواء الدكتور أشرف عبدالعليم نائب وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بجهود الدولة التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وثورة في ملف التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني.

وشدد «بدوي» على ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات في حجز الحالات الحرجة، سواء الذين يحتاجون لعنايات مركزة أو الأطفال الذين يحتاجون لحضانات.

وتابع: «المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة لتخفيف الأعباء عن المرضي في وصول الخدمة إليهم».

من جهتها، أثنت النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة، على جهود وزارة الصحة التي تعتبر العمود الفقري في الأسرة المصرية، مطالبة بضرورة نسيان مقولة «السيستم واقع» التي باتت شماعة عند بعض الموظفين، مع التشديد على مراجعة تسجيل حجوزات كارت الخدمات وموافاة اللجنة بها.