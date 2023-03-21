الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

البهجة تحتل الشوارع.. محال «الكنافة والقطايف» تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم (صور)

محلات الكنافة والقطايف
محلات الكنافة والقطايف

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ومعه يبدأ بائعو “الكنافة والقطايف” في نصب الخيام والأفران بشوارع القاهرة استعدادًا لتوفير أهم وجبات التحلية بعد الإفطار خلال الشهر الكريم، وسط أجواء احتفالية تسيطر على الشوارع المصرية دون تفرقة بين الأحياء الراقية أو الشعبية.

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“محمد” أحد صنايعية الكنافة بمطقة السيدة زينب، قال لـ"الدستور" إن صناعة الكنافة في المناطق الشعبية تختلف عن غيرها من المناطق، ففى المناطق الشعبية يُشير بناء أفران الكنافة إلى قرب حلول الشهر الكريم والتي يبدأ الاستعداد وبنائها قبل أيام من حلول شهر رمضان.

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“الكنافة والقطايف”.. تحلية ارتبطت بالشهر الكريم    

من جانبه، قال “سيد علي” أحد أقدم بائعي الكنافة بمصر القديمة، إنه بدأ منذ يومين في الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، بعمل القطايف لأهالي السيدة وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، مشيرًا إلى أن سعر القطايف، يتراوح بين 30 و32 جنيهًا للكيلو الواحد وان الاسعار في زيادة بسيطة عن العام الماضي".

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وتابع: نبدأ استعدادات رمضان قبل بداية الشهر بأيام ونجهز الماكينات والمعدات، والدقيق من التجار، ونبدأ في تجهيز الكنافة والقطايف والرقاق والسمبوسك، إضافة الي الحلويات الشرقية كالزلابية وبلح الشام وغيرها من الحلويات الرمضانية الشهيرة.

سعر كيلو الكنافة الشعر: يتراوح سعر كيلو الكنافة الشعر بين 33 و36 جنيها.

سعر الكنافة البلدي يتراوح بين 28 و30 جنيهًا.

سعر القطايف للكيلو الواحد يبدأ من 28 حتي 30 جنيهًا حسب الحجم.

استعدادات استعدادات محلات محلات الكنافة رمضان استعدادات محلات الكنافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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