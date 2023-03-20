الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«صحة الشيوخ»: قرارات الرئيس لدعم المرأة غير مسبوقة وانتصار كبير لحقوقها

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم للمرأة، والقرارات التي أصدرها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، عام 2023 دليل تام على إيمان القيادة السياسية بالمرأة ودورها وحتمية دعمها.

ونوه الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بتوجيهات الرئيس إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كذلك إلى قرارات الرئيس السيسي شديدة الأهمية، ومنها التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل وتكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

وأضاف أن قرارات الرئيس الأخرى، سواء بتحفيز مشروعات المرأة، أو متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل وإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، قرارات في منتهى الأهمية والقوة وأسعدت ملايين السيدات في مصر والمجتمع بكامله.

النائب الدكتور حسين الشيوخ المرأة المصريه الرئيس شهر رمضان المبارك

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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