ليس 21مارس فقط.. موعد عيد الأم 2023 وبداية الاحتفال به حول العالم
يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عيد الأم 2023، وفقا لما أظهرته مؤشرات محركات الشبكة العنكبوتية، خلال الفترة الجارية، لكن بعضهم لا يدركون اختلاف موعده بتباين الدول، ما جعلنا نرصد بداية الاحتفال بيوم الأم وكيف انتقلت الفكرة إلى مصر.
موعد عيد الأم 2023 في العالم
يرجع بداية الاحتفال بيوم عيد الأم إلى عام 1908 بناء على دعوة الأمريكية آنا جارفيس قبل أن تصاب بالإحباط بعد اتهامها بأن هدفها تجاري وليس إنسانيا، قبل أن يعتمده المواطنين في كثير من المدن الأمريكية وألمانيا في عام 1914 للاحتفال بيه في الأحد الثاني من شهر مايو كل عام.
وتتباين مواعيد الاحتفال بمناسبة عيد الأم حول العالم، حيث تحتفل به كل دولة في يوم مختلف عن غيرها.
وتحتفل إندونيسيا بيوم الأم كل عام في يوم 22 ديسمبر.
وفي النرويج يتم الاحتفال به في 2 فبراير.
أما الأرجنتين فيحتفلون يوم 3 أكتوبر.
بداية الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر
وفي مصر جاءت الفكرة بنقل تجربة الاحتفال إلى مصر بدعوة من الأخوين مصطفى وعلي أمين، مؤسسا صحيفة أخبار اليوم المصرية، يوم 21 مارس.
ودعا الشقيقين بتخصيص يوم لتقديم الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير للأم، خلال النصف الثاني من القرن الماضي، مع بداية أول أيام فصل الربيع من كل عام.
رسائل تهنئة عيد الأم 2023
- أحبك يا كل حياتي وآمالي.. أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في هذه الدنيا.
- صدق من قال إن الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبًا طيب الأعراق، فأنت أفضل مدرسة في هذه الحياة.
- بحبك يا أمي وهمي رضاكي كل عام وأنتي في صحة دائما.
- في عيدك يا أمي أتمنى من الله سبحانه وتعالي بأن يعطيكي الصحة والعافية.
- إلى أمي وأماني وأمنيتي .. أهدي إليكي أعظم كلماتي في عيدك تقديرا لكي.
- أنا لا أتصور حياتي بدونك حضنك يا أمي بيهون كل الكون.
- أنتِ أغلى ما أملك يا أمي وبدونك لم يكم لي وجود ولا مكانه.