ليس 21مارس فقط.. موعد عيد الأم 2023 وبداية الاحتفال به حول العالم

يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عيد الأم 2023، وفقا لما أظهرته مؤشرات محركات الشبكة العنكبوتية، خلال الفترة الجارية، لكن بعضهم لا يدركون اختلاف موعده بتباين الدول، ما جعلنا نرصد بداية الاحتفال بيوم الأم وكيف انتقلت الفكرة إلى مصر.

موعد عيد الأم 2023 في العالم

يرجع بداية الاحتفال بيوم عيد الأم إلى عام 1908 بناء على دعوة الأمريكية آنا جارفيس قبل أن تصاب بالإحباط بعد اتهامها بأن هدفها تجاري وليس إنسانيا، قبل أن يعتمده المواطنين في كثير من المدن الأمريكية وألمانيا في عام 1914 للاحتفال بيه في الأحد الثاني من شهر مايو كل عام.

وتتباين مواعيد الاحتفال بمناسبة عيد الأم حول العالم، حيث تحتفل به كل دولة في يوم مختلف عن غيرها.

وتحتفل إندونيسيا بيوم الأم كل عام في يوم 22 ديسمبر.

وفي النرويج يتم الاحتفال به في 2 فبراير.

أما الأرجنتين فيحتفلون يوم 3 أكتوبر.

بداية الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر

وفي مصر جاءت الفكرة بنقل تجربة الاحتفال إلى مصر بدعوة من الأخوين مصطفى وعلي أمين، مؤسسا صحيفة أخبار اليوم المصرية، يوم 21 مارس.

ودعا الشقيقين بتخصيص يوم لتقديم الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير للأم، خلال النصف الثاني من القرن الماضي، مع بداية أول أيام فصل الربيع من كل عام.

رسائل تهنئة عيد الأم 2023