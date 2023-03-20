قرار النيابة في اشتعال النيران بعامل بمحطة وقود سيارات بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس حلاق 4 ايام، بتهمة إضرام النيران فى عامل بمحطة وقود سيارات أثناء تواجده بعمله فى ابوعطوة بدائرة مركز الإسماعيلية واحالة المجنى عليه للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبى بحالته الصحية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من القبض على متهم شرع فى إشعال النار فى عامل أثناء تواجده بعمله بمحطة تموين السيارات بابوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام احد الأشخاص باضرام النار فى شخص آخر أثناء تواجده بمحطة تموين سيارات بمحل عمله بدائرة مركز الإسماعيلية وفر هاربا.