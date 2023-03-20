غدًا.. آخر موعد لتقدم طلبات وظائف معاون نيابة عامة لدفعة 2022

تنتهي النيابة العامة غدًا الثلاثاء، من قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وتضمن إعلان النيابة العامة صرف الملفات بالنسبة للذكور اعتبارًا من يوم 25 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة.