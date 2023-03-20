رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة أراوخو واستبعاده من قائمة أوروجواي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبه رونالد أراوخو، مدافع الفريق، بعد خوضه مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022/2023.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من رونالد أراوخو الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، ليُدرك سيرجي روبيرتو هدف التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يُضيف فرانك كيسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 90+2.

برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أفاد خلاله إصابة رونالد أراوخو، والتي تعرّض لها في نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث كان يضع كيسًا من الثلج على الفخذ خلال احتفالات لاعبي البلوجرانا في غرفة خلع الملابس.

وأوضح النادي الكتالوني في بيانه، أن رونالد أراوخو خضع لفحوصات طبية شاملة، صباح اليوم الاثنين، والتي أثبتت إصابته في العضلة الأمامية من الساق اليسرى، ليغيب عن الملاعب في الفترة المقبلة، دون تحديد مدة الغياب.

في حين أشارت التقارير الصحفية، إلى احتمالية غياب رونالد أراوخو عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وبعد فوز برشلونة في مباراة الكلاسيكو، بات الفريق الكتالوني قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

استبعاد رونالد أراوخو من قائمة منتخب أوروجواي

وبناءً عليه، أعلن منتخب أوروجواي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، استبعاد رونالد أراوخو من قائمة الفريق وعدم انضمامه إلى المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليحل محله زميله سيباستيان كاسيراس.

ويستعد منتخب أوروجواي لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك في يوم 24 و28 مارس الجاري.