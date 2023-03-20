الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة أراوخو واستبعاده من قائمة أوروجواي

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبه رونالد أراوخو، مدافع الفريق، بعد خوضه مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022/2023.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من رونالد أراوخو الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، ليُدرك سيرجي روبيرتو هدف التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يُضيف فرانك كيسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 90+2.

برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أفاد خلاله إصابة رونالد أراوخو، والتي تعرّض لها في نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث كان يضع كيسًا من الثلج على الفخذ خلال احتفالات لاعبي البلوجرانا في غرفة خلع الملابس.

وأوضح النادي الكتالوني في بيانه، أن رونالد أراوخو خضع لفحوصات طبية شاملة، صباح اليوم الاثنين، والتي أثبتت إصابته في العضلة الأمامية من الساق اليسرى، ليغيب عن الملاعب في الفترة المقبلة، دون تحديد مدة الغياب.

في حين أشارت التقارير الصحفية، إلى احتمالية غياب رونالد أراوخو عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وبعد فوز برشلونة في مباراة الكلاسيكو، بات الفريق الكتالوني قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

استبعاد رونالد أراوخو من قائمة منتخب أوروجواي

وبناءً عليه، أعلن منتخب أوروجواي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، استبعاد رونالد أراوخو من قائمة الفريق وعدم انضمامه إلى المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليحل محله زميله سيباستيان كاسيراس.

ويستعد منتخب أوروجواي لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك في يوم  24 و28 مارس الجاري.

 

برشلونة أراوخو رونالد أراوخو ريال مدريد الدوري الاسباني منتخب أوروجواي مباراة الكلاسيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

رئيس النواب يستقبل رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة للمجلس

رئيس إيثيدكو: حققنا مبيعات من منتجات البولي إيثيلين تقدر بـ336 ألف طن

بحضور الرئيس.. 5 أفلام تسجيلية وثقت دور وجهود المرأة المصرية فى بناء المجتمع

محافظ قنا يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخاطر الزلازل

3 سيدات يقتحمن مدرسة بالأسلحة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»