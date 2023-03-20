إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة بمركز أبو حماد في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة ٣٥ مزرعة سمكية مخالفة تابعة لهيئة الأوقاف بناحية أبوحماد والمقامة على مساحة ٨٥ فدانًا تقريبًا لوجود آثار طيور وبقايا مخلفات تعلو سطح المياه، بالإضافة إلى تغيير في لون المياه يسبب تلوثًا بهذه المزارع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، أشار المهندس محمد النساج، الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى أنه تم إزالة ٣٥ مزرعة سمكية مخالفة والتعامل بكل حزم وقوة مع كل المزارع السمكية المخالفة، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة هذا النشاط المخالف مرة أخرى.

وأشارت هبة عبدالتواب، مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، بتشكيل لجنة للانتقال على الطبيعة لعمل المعاينة اللازمة لـ ٣٥ مزرعة سمكية بناحية أبوحماد للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والوقوف على مراعاتها بكل الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تبيّن وجود بقايا مخلفات وتغيير في لون المياه، مما يؤدي إلى تلوث هذه المزارع و إضرارها بصحة المواطنين.

وأضافت مديرة إدارة الثروة السمكية أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية (الصحة - الطب البيطري - شئون البيئة بالمحافظة - جهاز شئون البيئة) تبيَّن أن عينة المياه غير مطابقة للمواصفات ووجود نفوق للأسماك ببعض الأحواض نتيجة للتغذية على مخلفات الدواجن والحيوانات، بالإضافة إلى عدم وجود المسافة الكافية بين كل مزرعة وأخرى وأن المزارع غالبيتها مزروع بأسماك القراميط والمياه الموجودة ينبعث منها روائح كريهة وبها عكارة ولونها داكن، وأن الأحواض المستخدمة بحالة سيئة مما تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين.

وأوضحت مديرة إدارة الثروة السمكية، أن إزالة المزارع السمكية المخالفة جاءت تنفيذًا لقرار محافظ الشرقية رقم ١٤٥٣٠ لسنة ٢٠٢٢، يزال بالطريق الإدارى للمزارع السمكية ملك هيئة الأوقاف المصرية بالشرقية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.