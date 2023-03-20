«الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية بشركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية، لعدد من شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم: