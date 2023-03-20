«الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية بشركات القطاع
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية، لعدد من شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:
- المحاسب مصطفى محمود محمد حسن - مساعداً لرئيس شركة التعاون للبترول للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة.
- المحاسب أيمن محمود عبد الفتاح غيطاس - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة القاهرة لتكرير البترول.
- المحاسب هاني محمد مراد عبد الفتاح - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية الرسمية للتعاريف تقطاع البترول بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت".
- المحاسب وليد نبيل خميس محمد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للحفر.
- المحاسب أسامة حسيني علي متولي - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس".
- المحاسب أحمد فاروق أحمد حيدر - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).
- المحاسب عبد السلام محمد عبد اللطيف قنديل - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.
- المحاسب مصطفى أحمد عبد العال علام - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة البتروكيماويات المصرية.
- المحاسب مجدي زينهم سيد مصطفى - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس " جابكو ".
- المحاسب وسام عادل عبد القادر عبد الرحمن - مديراً عاماً للشئون المالية والاقتصادية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو).
- المحاسب محمد حسن عباس حسن محمود - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الوسطاني للبترول.
- المحاسب ياسر فتح الله محمد محمد توفيق - مديراً عاماً للشئون المالية وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.
- المحاسب احمد محمد عبد الحافظ محجوب - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمه).
- المحاسب ضياء الدين على عبد الكريم محمد - مديراً عاماً للحسابات العامة بالشئون المالية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "انوبك".
- المحاسب محمد صفوت أحمد الهواري - مديرا عاما للحسابات العامة والتكاليف والتحليل المالي بالشئون المالية بشركة فرح للبترول "بتروفرح".
- المحاسب محمد على أحمد محمد - مديراً عاماً مساعداً للشئون المالية ضمن نطاق اشراف مدير عام المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس.