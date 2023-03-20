تفاصيل حفل ختام الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

تقام، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في حضور الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

واحتفت إدارة المهرجان في حفل الختام بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

يشار إلي أن مهرجان الإسماعيلية شارك به هذا العام نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠ فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من أفلام الطلبة كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضاً يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جداً و٤ أفلام في برنامج أفلام البورتريه بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضاً يحتفي المهرجان بالسينما الالمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض ٦ أفلام.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 24 قد نظمت رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة اهرامات الجيزة، للإطلاع علي الاماكن السياحية وعظمة المصريين القدماء.

وزار ضيوف المهرجان أهرامات الجيزة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، استمرت فعالياتها من 14حتى 20 من مارس الجاري.

يقيم المهرجان، المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .