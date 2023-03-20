الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 54 مكتب بريد بمراكز ضمن حياة كريمة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية الإنتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 54 مكتب بريد من إجمالي 67 مكتب بالمراكز المنفذ بها المبادرة، كما أنه يجرى العمل حاليًا بـ 13 مكتب آخر لتقديم خدماتها للمواطنين، يأتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وفى إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي والشمول المالى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن أعمال التطوير شملت تزويد مكاتب البريد بأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة وكذا رفع كفاءتها الإدارية والفنية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر فى القطاعات المختلفة الحكومية، المالية والبريدية، هذا بالإضافة إلي خدمات الصراف الآلي ATM.

كما تضمنت خطة التطوير، التوسع فى نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد مثل: خدمات تكافل وكرامة وصرف المعاشات وخدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير شركات المرافق، وخدمات نقاط البيع POS والحوالات الخارجية الواردة IFS والحوالات الداخلية وخدمات الشباك الشامل وخدمات البريد السريع، كما تم تزويد المكاتب بشباك مخصص لذوي الهمم للتسهيل والتخفيف عليهم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، مشيرة إلي ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التي يحظى بها البريد لدى المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة.

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات البريدية المعتادة، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، ومن أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين