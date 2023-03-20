الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كل وطن عظيم امرأة».. وزيرة التخطيط تهنئ المصريات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه قديما كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة والآن أخبرهم أن كل وطن عظيم امرأة يؤمن بها هذا الوطن"، منوهة أن المرأة دائما تبادل وطنها بالحب والعرفان والمزيد من العمل”.

ووجهت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، رسالة تهنئة لكل المصريات معقبة: "هنيئا لكل امرأة كونها مصرية وفي قلب الوطن وهنيئا للوطن عظيماته كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة، ومصرنا الحبيبة في خير وازدهار وتقدم".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.


ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديرا لدور المرأة المصرية، وتأكيدا على دورها في كل ميادين الحياة.

احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 المرأة المصريه الأم المثالية لعام 2023 الرئيس السيسي قرينته السيدة انتصار

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