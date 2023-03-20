الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنائس الروم فى إفريقيا تحتفل بعيد الصليب

عيد الصليب
عيد الصليب

احتفلت مطرانية أكسوم "إثيوبيا وإريتريا"،  بعيد السجود للصليب المكرم، حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت دانييل في كاتدرائية أجيوس فرومينتيوس، في أديس أبابا.

كما احتفلت مطرانية قرطاجة وشمال إفريقيا "تونس" بعيد السجود للصليب المكرم، حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت ملاتيوس في كنيسة القديس جورجيوس في تونس.

بينما احتفلت مطرانية كاب تاون "رأس الرجاء الصالح" بعيد السجود للصليب المكرم، حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت سيرجيوس في كاتدرائية القديس جورجيوس.

 وترأس صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي- الأزهر- القاهرة.

شارك غبطته في الخدمة المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس "طنطا" وتوابعها والوكيل البطريركي للشئون العربية والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركي في القاهرة.

حضر القداس الإلهي سفيرة قبرص بولي يوانو، والقائم بأعمال سفارة اليونان ماريا كيهري، والقنصل العام لليونان ديسبينا هاسيرتزوغلو، وعن الجالية اليونانية في القاهرة كريسانثي سكوفريدون، وعن الرعية العربية في مصر كلود نقاش وجمع من المؤمنين.

في نهاية القداس الإلهي حمل صاحب الغبطة الصليب محاطًا بالزهور في زياح له داخل الكاتدرائية.

بعد زياح الصليب أشار البابا ثيودروس وهو حامل الصليب إلى أهمية الصليب المقدس في حياة كل مسيحي وأن الصبر هو ما يساعد كل منا على رفع صليبنا الشخصي، والنضال الروحي خلال الصوم الأربعيني المقدس.

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