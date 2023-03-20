الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات الفئات والأنشطة بمهرجان الكرازة

نظمت لجان الفئات والأنشطة بأسقفية الشباب، ثالث ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، تحت شعار المهرجان لعام ٢٠٢٣ "لا تكن إلا فرحًا" ، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الفئات والأنشطة ممن ينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.



حاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. كما تم تقسيم الخدام كلٍ حسب نشاطه لمعرفة الجديد هذا العام في كل مسابقة، أو حسب الفئة التي يخدمها لعرض العديد من الوسائل المبتكرة التي تساعدهم على تقديم موضوعات المهرجان بطرق جديدة وشيقة تناسب كل فئة.



يأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.

كما نظمت إيبارشية طهطا وجهينة، لقاءً خاصًا لمجمع الكهنة والمكرسين والمكرسات وأعضاء اللجنة المالية بالإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته عن ثلاثيات روحية، شملت : "ثلاثية في الفضائل الروحية وثلاثية في المبادئ والأهداف الروحية وثلاثية في الجدية والوفاء للكنيسة والآباء الروحيين والجسديين والوطن مصر"، كما هنأ الحضور بالصوم الكبير وعيد الصليب.

هذا وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية للجميع مع نيافته.

وايضا نظمت إيبارشية طموه، أمسية خاصة لأسر الإيبارشية بعنوان "الأسرة المسيحية"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.