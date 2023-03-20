الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات الفئات والأنشطة بمهرجان الكرازة

الأنبا موسى
الأنبا موسى

نظمت لجان الفئات والأنشطة بأسقفية الشباب، ثالث ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، تحت شعار المهرجان لعام ٢٠٢٣ "لا تكن إلا فرحًا" ، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الفئات والأنشطة ممن ينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.


حاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. كما تم تقسيم الخدام كلٍ حسب نشاطه لمعرفة الجديد هذا العام في كل مسابقة، أو حسب الفئة التي يخدمها لعرض العديد من الوسائل المبتكرة التي تساعدهم على تقديم موضوعات المهرجان بطرق جديدة وشيقة تناسب كل فئة.


يأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.

كما نظمت إيبارشية طهطا وجهينة، لقاءً خاصًا لمجمع الكهنة والمكرسين والمكرسات وأعضاء اللجنة المالية بالإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته عن ثلاثيات روحية، شملت : "ثلاثية في الفضائل الروحية وثلاثية في المبادئ والأهداف الروحية وثلاثية في الجدية والوفاء للكنيسة والآباء الروحيين والجسديين والوطن مصر"، كما هنأ الحضور بالصوم الكبير وعيد الصليب.

هذا وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية للجميع مع نيافته.

وايضا نظمت إيبارشية طموه، أمسية خاصة لأسر الإيبارشية بعنوان "الأسرة المسيحية"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

الانبا موسي أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية الأنبا موسى أسقف الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023

«معلمة» تتعدى على طفل بسمنود وتصيبه فى وجهه وجسده

دوري كرة قدم وأنشطة ثقافية وفنية بالمدارس خلال شهر رمضان بالإسكندرية

كتف فى كتف| توزيع 3 آلاف سلة غذائية بقرى النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»