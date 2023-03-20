وداعًا للشتاء.. ماذا قالت الأرصاد عن اليوم الأخير وفصل الربيع؟

ساعات قليلة ويودعنا فصل الشتاء فلكيًا.. منذ الحادي والعشرين من ديسمبر حتى العشرين مارس؛ هو موعد انتهاء الأجواء الباردة.. فماذا قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن السويعات الأخيرة فيه.

"أجواء شتوية بامتياز على شمال البلاد".. بهذه الجملة وصفت هيئة الأرصاد هذا اليوم، واصفة الأجواء التي يشعر بها سكان المناطق الشمالية في البلاد، بأنها أكثر برودة نسبيًا من الأيام الماضية.

هيئة الأرصاد أضافت، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على شمال البلاد، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما يعمل الغطاء السحابي على تقليل ساعات سطوع أشعة الشمس.

وتابع بيان الهيئة: كما تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٧ درجة مئوية.

فصل الربيع يبدأ غدًا، لكن يبدو أنه ليس حدثًا سعيدًا كما تصفه الأغنية الشهيرة للنجمة الراحلة سعادة حسني، فحسب تصريحات سابقة للأرصاد، فإن هذا الفصل رغم اعتدال الأجواء فيه في معظم الأوقات، إلا أنه يشهد تقلبات جوية وحادة، كونه فصل الانتقال من الشتاء للصيف.