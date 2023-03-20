الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

«الأسقفية»: يجسد المسيح المعنى الحقيقي للأخبار السارة

سامي فوزي
سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة بالاشتراك مع الأرشيدياكون عماد باسيليوس راعى الكنيسة.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: يجسد المسيح المعنى الحقيقي للأخبار السارة ويظهر ذلك بوضوح في تعامله مع المرأة السامرية، إذ عبر كل الحواجز الثقافية والدينية والتي كانت موجودة بين اليهود والسامرين في ذاك الوقت إذ كان يهتم أكثر بالحياة الروحية للمرأة السامرية.

وأكد رئيس الأساقفة أن كلنا عطشى في حياتنا الروحية ونحاول باستماتة أن نشبع رغباتنا مثل المرأة السامرية ونميل بطبيعتنا لتغطية حقيقتنا وارتداء أقنعة مزيفة ولكن الله يرى ما وراء تلك الأقنعة ويرانا على حقيقتنا فقد مات لأجلنا لننال ماء الحياة الذي يغير حياتنا وأفكارنا.

وأوضح رئيس الأساقفة أن التغيير لا يحدث باستجماع أفكارنا والتحكم في مشاعرنا وقوة الإرادة بل يحدث نتيجة لعمل الله عندما نشرب من ماء الحياة، مختتماً: يسوع يعطي ماء الحياة والشبع الروحي الحقيقي ويملأنا من أنهار الماء الحي لنختبر الشبع ولنروي الآخرين من حولنا.

وفي سياق آخر، تمنى الأرشيدياكن عماد باسيليوس عيداً سعيداً لجميع أمهات وسيدات الكنيسة وشكرهم من أجل مجهوداتهم في التربية وخدماتهم في الكنيسة وتأثيرهم الفعال في مجتمعاتهم.

هذا ونظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عرضاً للحكي بعنوان "هنا القاهرة" وبالتعاون مع فرقة باب الحكايات وMeelo Art Zone مع المدربة والمخرجة حورية الدقاق، واستمر العرض على مدار ثلاثة أيام من الخميس الموافق السادس عشر من مارس و حتى السبت الموافق الثامن عشر من مارس، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى

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