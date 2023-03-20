كولر يفاضل بين الإيفوارى محمد زوجرانا والسنغالى محمد لامين كامارا

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بين الثنائي محمد زوجرانا، لاعب وسط أسيك ميموزا الإيفواري، وبين السنغالي محمد لامين كامارا، لاعب وسط نهضة بركان المغربي، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وافقت على بيع الدولي المالي أليو ديانج نهاية الموسم المقبل، من أجل تحقيق الاستفادة المالية من اللاعب، خاصة في ظل موافقة المدير الفني مارسيل كولر على رحيله بعد تراجع مستواه الفني والبدني، وانشغال اللاعب بالعروض الاحترافية التي وصلت إليه من الدوري التركي والفرنسي.

وأضاف المصدر أن مسئولو الأهلي أكدوا أنه في حال وصول عرض مُغرٍ للحصول على خدمات أليو ديانج ستتم الموافقة عليه في الحال وتحقيق الاستفادة المالية لتلبية احتياجات الفريق من صفقات جديدة.

وأشار المصدر، إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، قد قدم تقريرًا مفصلًا عن الثنائي محمد زوجرانا ومحمد لامين كامارا لاختيار بديل أليو ديانج حال رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن كولر طلب من إدارة التعاقدات تقريرًا مفصلًا عن آخر مشاركات اللاعبين، والتي حصل عليها من وكلاء اللاعبين من أجل متابعة ذلك التقرير لمشاهدة اللاعبين مع أنديتهم والوقوف على مستوي كل لاعب ومقارنته بمستوي أليو ديانج لاختيار أفضل لاعب من الثنائي يكون قادرًا على تعويض رحيل المالي عن صفوف القلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مطولًا مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، والكابتن زكريا ناصف، عضو اللجنة.

شهد الاجتماع، الذي استمر لما يزيد على ساعتين مناقشة المدير الفني في كل الأمور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحلة الماضية، وما تضمنته من منافسات محلية وقارية.

وعرض كولر تقييمه الكامل للفترة السابقة من كل الجوانب، وعرض أيضًا رؤيته للمرحلة المقبلة، والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كل المستويات.

جاء هذا اللقاء قبل ساعات من عودة كولر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق.