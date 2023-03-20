الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بالنصب على صاحب مطبعة فى القاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مطبعة مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من شخصين لسابقة حضورهما للمطبعة ملكه، والاتفاق معه على شراء كمية من بودرة الأحبار الخاصة بالطباعة على الملابس مقابل مبلغ مالى، وتوصيلها لمخزن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلا أنه عقب ذلك قام أحدهما باصطحابه لإحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى تسليمه المبلغ المالى، وأثناء ذلك غافله ولاذ بالفرار، ولدى توجهه للمخزن مرة أخرى تبين عدم تواجد المشكو فى حقهما والاستيلاء على البضاعة من داخل المخزن.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على البضاعة وتحميلها بسيارة "نقل" أجرة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما ضبط البضاعة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك الكهرباء من  صاحب محل أدوات كهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأضافا بالتصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة.

الداخلية النصب علي المواطنين وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة م محافظة القليوبية

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