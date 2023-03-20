«رجال الأعمال الأتراك»: زيارة أوغلو تهدف إلى التقارب وتعميق العلاقات بين مصر وأنقرة

قال متى بشاي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك، إن زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تهدف إلى التقارب وتعميق العلاقات بين مصر وتركيا.

وأكد «بشاي» في تصريحات لـ«الدستور» أن التقارب السياسي بين الرئيس السيسي وزعماء الدول أدى لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الذي يأتي في إطار دبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأدى إلى قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري.

وأضاف أن الرئيس السيسي سبق أن أجري اتصالا هاتفيا بنظيرة التركي رجب أردوغان وقدم له التعزية في ضحايا الزلزال وارسال مصر طائرات محملة بمساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا.

وأكد أنه خلال 8 سنوات عرفت مصر دبلوماسية من نوع خاص تختلف عن الدبلوماسية العادية المتمثلة في وزارة الخارجية بقيادة الوزير وسفراءها وقناصلها وبعثاتها بالخارج، حيث استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقاته وحضوره الدولي والكاريزما التي يتمتع بها في حمل القضايا المصرية وتعريف المجتمع الدولي بها ونجح في الخروج بمصر من مرحلة الجمود لمرحلة الريادة إقليميًا وعالميا.

وأشار إلى أن ضخ استثمارات تركية جديدة بمصر بقيمة تصل 500 مليون دولار لإنشاء مصانع ملابس وغزل ونسيج بإحدى المدن الصناعية الجديدة، وأن حجم الاستثمارات التركية بمصر بلغ نحو 2 مليار وقد يصل عدد الشركات التركية العمالة في العديدة من الاستثمارات نحو 200 شركة، متوقعا أن ستشهد الأيام المقبلة زيادة الاستثمارات.

وحققت الصادرات المصرية إلى تركيا نسبة نمو 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.